2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı

2030 yılından geldiğini söyleyerek bazı kehanetlerde bulunan ve dergi ve gazete parçalarıyla kendisini ispat etmeye çalışan Noah'ın kim olduğu ortaya çıktı. 16 yaşında olan genç, son çektiği videoda adının Denis Bel olduğunu açıkladı. Noah, on yıl içerisinde ufoların kabul edileceği, insanlara çip takılacağı, Trump'ın yeniden ABD Başkanı olacağı ve insansı bir robotun tüm dünyada protestolara neden olacağı gibi çeşitli kehanetlerde bulunan dikkatleri üzerine çekmişti.

"BU VİDEOYU ÇEKTİĞİME İNANAMIYORUM"

Noah, daha önce de kehanet videolarını paylaştığı YouTube kanalında konuyla ilgili konuştu. Sözlerine "Bu videoyu çektiğime inanamıyorum. Çok uzun zaman oldu ve artık her şeyi açıklamanın zamanı geldi." diyerek başlayan Noah, "Herkese merhaba, adım Denis ve ben zaman yolcusu Noah'ım" diyerek sözlerine devam etti. Her geçen gün biraz daha popüler olduğunu söyleyen Noah, bu popülerliğin artık kontrolden çıktığını düşündüğünü belirtti. Noah, neredeyse her gün yeni bir ölüm tehdidi aldığını iddia ederek artık dayanamadığını söyledi.

ASLINDA GELECEKTEN GELMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Sürecin 2014 yılında başladığını ifade eden Noah, ApexTV isimli YouTube kanalıyla bir anlaşma yaptı. Kanalın hem kendi hem de ailesinin gerçek kimliğini sonsuza dek gizleyeceğine dair bir anlaşma istediğini söyleyen Noah, aslında gelecekten gelmediğini ifade etti.

VİDEOSU KALDIRILDI

Noah bu açıklamaları yine YouTube üzerinden yaptı. ApexTV kanalı üzerinden yayınlanan video ise, nedeni bilinmeyen bir şekilde YouTube'dan kaldırıldı. Videonun yeniden yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz bilinmiyor.