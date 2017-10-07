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20 yıldır ödenmeyen fatura, memurun iflahını kesti

Edirneli vatandaşın, 20 yıldır ödemediği 10 bin TL'lik su faturasının tahsilatı memura zor anlar yaşattı. Vezne memuru, metrelerce fatura kesmek zorunda kaldı

20 yıldır ödenmeyen fatura, memurun iflahını kesti

Edirneli vatandaşın, 20 yıldır ödemediği 10 bin TL'lik su faturasının tahsilatı memura zor anlar yaşattı. Vezne memuru, metrelerce fatura kesmek zorunda kaldı

07 Ekim 2017 Cumartesi 16:28
20 yıldır ödenmeyen fatura, memurun iflahını kesti
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EDİRNE Belediyesi Su İşleri Müdürlüğünde görev yapan vezne memuru, bir vatandaşın 20 yıllık su faturası tahsilatında zor anlar yaşadı.  Edirne'de bir vatandaş, belediyeye 20 yıldır ödemediği 10 bin liralık su faturasını ödemeye karar verdi.

METRELERCE FATURA KESTİ

Edirne Belediyesi Su İşleri Müdürlüğünde görev yapan vezne memuru, 10 bin liralık su faturasının tahsilatında zor anlar yaşadı. 20 yıllık su faturasının tahsilatını ay ay yapan vezne memuru, metrelerce fatura kesmek zorunda kaldı.
TOP TOP KAĞIT KULLANDI

Memurun zor anları,  Edirne Belediyesi Su İşleri Müdürlüğüne su faturası ödemeye gelen bir başka vatandaşın telefonuna kaydedildi. Vezne memurunun fatura keserken top top kağıt kullandığı ifade edildi.

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Son Güncelleme: 07.10.2017 16:31
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