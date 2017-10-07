20 yıldır ödenmeyen fatura, memurun iflahını kesti

EDİRNE Belediyesi Su İşleri Müdürlüğünde görev yapan vezne memuru, bir vatandaşın 20 yıllık su faturası tahsilatında zor anlar yaşadı. Edirne'de bir vatandaş, belediyeye 20 yıldır ödemediği 10 bin liralık su faturasını ödemeye karar verdi.
METRELERCE FATURA KESTİ
Edirne Belediyesi Su İşleri Müdürlüğünde görev yapan vezne memuru, 10 bin liralık su faturasının tahsilatında zor anlar yaşadı. 20 yıllık su faturasının tahsilatını ay ay yapan vezne memuru, metrelerce fatura kesmek zorunda kaldı.
TOP TOP KAĞIT KULLANDI
Memurun zor anları, Edirne Belediyesi Su İşleri Müdürlüğüne su faturası ödemeye gelen bir başka vatandaşın telefonuna kaydedildi. Vezne memurunun fatura keserken top top kağıt kullandığı ifade edildi.
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