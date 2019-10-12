2 tabak makarna için 2.800 TL hesap kesen restoran hak ettiğini buldu

İTALYA'NIN başkenti Roma'da iki Japon turiste 2 tabak makarna için 430 euro (2 bin 800 TL) hesap kestiği iddia edilen Antico Caffe di Marte isimli restoranın çıkan haberlerden fena etkilendi. Restorana neredeyse hiç müşteri uğramazken yemek saatlerinde masalar tamamen boş kalıyor. Restoran çalışanları müşteri çekmek için caddede çığırtkanlık yapıyor ancak turistler hiç ilgi göstermiyor.İtalyan restoran hakkında bu olaydan daha önce de gezi sitelerinde özellikle fahiş fiyatlarıyla ilgili yorumlar yapıldığı ortaya çıktı. Restoranın menüsünden en pahalı yemeğin ise 45 euro olduğu görülüyor.İki Japon turist Roma'nın merkezindeki Castel Sant'Angelo'ya (Kutsal Melek Kalesi) yakın bir mesafede bulunan Antico Caffe di Marte'nin 4 Eylül'de yedikleri yemek için restoranın kendilerine 429,8 euro (yaklaşık 2750 TL) hesap kestiğini belirterek faturayı internette yayımladı. Faturada 349,80 euro hesap ve 80 euro bahşiş yazıyor. Turistler, iki tabak deniz ürünlü makarna ve su için bu hesabın geldiğini savunuyor.

RESTORAN SAHİBİ FATURAYI YALANLAMADI

İtalyan basınında çıkan haberlere göre restoranın sahibi bu faturayı yalanlamadı. Restoran sahibi "Bizde fiyatlar şeffaf. Makarnalarımız maksimum 16 euro, bu hesap için taze balık yemiş olmalılar." savunmasında bulundu.Tüketici hakları derneği Codacons iddiaların doğrulanması halinde restorana ceza verileceğini bildirdi ancak dernekten şu ana kadar başka açıklama gelmedi.

MASALAR BOMBOŞ

Euronews'in görüntülediği restoranda 7-8 Ekim tarihlerinde iki öğlen yemeğinde neredeyse hiç müşterinin gelmediği görüldü. Restoran çalışanları caddeden geçen turistlere menüleri uzatarak müşteri çekmeye çalışıyor ancak bunda başarılı olamadıkları görülüyor. Masalar hep boş.Restoran menüsünde fiyatlar olağan dışı değil. Spagetti 8 euro, somonlu penne ise 15 euro. 20 euroyu aşan çok az ürün var. En pahalı seçenek ise karışık deniz ürünleri ızgarası. Bunun fiyatı 45 euro. Hesaba ayrıca yüzde 10 servis ücreti ekleniyor.Restorantın sahibi fahiş hesap faturasıyla ilgili konuşmak istemedi.