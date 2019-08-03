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2 çocuk, 5 kişinin yanarak can verdiği otobüsten yara almadan kurtuldu

Balıkesir'de yanlarında anne ve babaları olmadan yolculuk eden 9 ve 14 yaşlarındaki 2 kardeş, çıkan yangın sonucu 5 kişiye mezar olan otobüsten sağ kurtulmayı başardı.

YAŞAM 03.08.2019, 09:08 Melike Temir
2 çocuk, 5 kişinin yanarak can verdiği otobüsten yara almadan kurtuldu
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BALIKESİR'de bir yolcu otobüsünde çıkan yangında, yanlarında anne ve babaları olmadan seyahat eden 9 ve 14 yaşlarındaki 2 kardeş, yara almadan kurtulmayı başardı. Kardeşler yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

5 ÖLÜ, 15 YARALI

Balıkesir- Edremit karayolu üzerinde İvrin ilçesinin kırsal Gökçeyazı mahallesi yakınlarında bir yolcu otobüsünde dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belirtilen otobüsteki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Faciada 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

 DUMANDAN ETKİLENDİLER

Yangın sırasında otobüse anne ve babaları tarafından Edremit'ten bindirilen, Yalova'da babaanneleri tarafından karşılanacak olan 9 yaşındaki Berra ile 14 yaşındaki ağabeyi Hüseyin Emre Karaman yangından yara almadan kurtulmayı başardı. Dumandan etkilenen 2 kardeş kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.Hastanedeki çocukları ziyaret eden AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Gökçe Uygur ve Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, iki kardeşle yakından ilgilendi.

#Balıkesir #yolculuk #otobüs
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