2 aylık bebeği ve karısını, kum torbası gibi yere serdi!

27 Ağustos sabahı, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayınlanan bir video dünyayı ayağa kaldırdı. İzleyiciye kızgınlık ve öfke yaratan klipte; kucağında yeni doğmuş bir bebekli kadının kum torbası gibi dövüldüğü anlar vardı.Videodaki kişiler, Vietnam'da yaşayan 32 yaşındaki dövüş sporcusu Nguyen Xuan Vinh, 27 yaşındaki radyo suncusu eşi Vu Thi Thu Ly'i idi.Vu Thi Thu Ly, televizyonu başka bir odaya taşıdığı gerekçesi ile kocası tarafında vahşice dövüldü.Evde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinde 'sözde baba'nın, iki aylık bebeğini kollarında tutan karısını dövüş teknikleri ile yere yığdığı görülüyor.Dövüş sanatları ustası Nguyen Xuan Vinh tarafından dövülen karısı Vu Thi Thu Ly, kocası tarafında işkence gördüğünü ve defalarca dayak yediğini söyledi.VVideoda, korkudan çocuğunu sıkıca tutan kadın, kocası tarafından istismara uğradı ve toz torbası gibi defalarca tekmelendi.Videoda dikkat çeken bir diğer olay ise dayak sırasında evde başka bir kadının olması.Görüntülerin yayınlanmasına ardından Nguyen Xuan Vinh, gözaltına alındı.Evde bulunan güvenlik kamerasının, kocasının daha önce uygulamış olduğu şiddetten dolayı mı yoksa bebek için mi kurulduğu ise bilinmiyor.