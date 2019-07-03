19 gün sonra acı haberi böyle aldı!

TUNCELİ'de seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen 28 yaşındaki gencin cansız bedeni, 19 . günde düştüğü yerin 8 kilometre uzağında bulundu. Eroğlu'nun babası Ali İbrahim Eroğlu, vatandaşlar ve güvenlik önlemi alan bir asker tarafından teselli edildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Engin Eroğlu'nun, 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi'ndeki yoldan geçen bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolduğu hatırlatıldı. Eroğlu'nun, söz konusu tarihten itibaren ekiplerce Munzur Nehri'nde arandığı belirtilen açıklamada, gencin cesedine otobüsün bagaj kapağının çarpmasıyla düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıkta ulaşıldığı aktarıldı.