17 yaşındaki kaleci penaltıya sevinirken hayatını kaybetti!

17 yaşındaki genç kaleci Ramon Ismael Coronel, Arjantin'de yerel bir ligde oynanan maç sırasında göğsüyle penaltı kurtardı. Genç futbolcu kurtardığı penaltının sevincini yaşarken bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Ramon Ismael taraftarların ve takım arkadaşlarının korku dolu bakışları arasında baygınlık yaşadı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Sahada ambulans bulunmaması nedeniyle bir kamyonetin arkasında hastaneye götürülen genç futbolcu tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Clup Union de Golondrina forması giyen Piki takma isimli kalecinin kalp krizi geçirmesinin nedeninin göğsüyle çıkardığı penaltı olabileceği konuşuluyor. Sahada ambulans olmaması nedeniyle kurtarılamayan genç kalecinin babası Eduardo Coronel, Arjantin'i yasa boğan olay sonrası yaptığı açıklamada: "Sahada bir ambulans olmaması skandal. Oğlum kurtarılabilirdi" ifadelerini kullandı.