17 yaşındaki genç, 6 yaşındaki çocuğu 10’uncu kattan attı

LONDRA’daki Tate Modern müzesinin 10’uncu katından 6 yaşında bir çocuk düştü. İlk belirlemelere göre, çocuğun aşağıya atıldığı ortaya çıktı ve 17 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Çocuğun, müzenin 5’inci katında bulunan çatıya düştüğü, helikopter ile hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu, ancak hayati tehlikeyi atlattığı duyuruldu.

‘ÇOCUKLARIMA ONDAN UZAK DURMASINI SÖYLEDİM’

Yerel medyaya şüpheli hakkında konuşan görgü tanığı Nancy Barnfield, “Her yerde bizi takip etti. Çocuklarıma o adamdan uzak durmalarını söyledim. Çok garip davranıyordu. Ellerini sürekli arkasından tuttu, sadece insanları izliyordu. Bir an gözden kaybolduğunda, bir kadın, “Oğlum, oğlum!” diye bağırıyordu ve insanlar adamı tutuyordu” dedi.

KAÇMASINI ENGELLEMEK İÇİN TUVALETE KİTLENDİ

Daha sonra şüpheli gencin çevredekiler tarafından zapt edildiği ve kaçmasını engellemek için tuvalete kitlendiği belirtildi. Sağlık ekipleri ise çocuğa düştüğü çatı katında müdahale ederken; müzenin kapıları kapatıldı ve ziyaretçilerin dışarı çıkmasına izin verilmedi.