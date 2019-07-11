17 yaşındaki Ecem'i öldüren caniden iğrenç savunma: Zaten bakire değildi

KOCAELİ'NİN Gölcük ilçesinde 5 Ocak 2018 günü kaybolduğu söylenen ve daha sonra katil zanlısı Süleyman Kara'nın itirafıyla, ölümünden 43 gün sonra gömüldüğü yerde bulunan Ecem Balcı'nın davasında 5. duruşma görüldü. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava Adli Tıp raporunun hala gelmediği öğrenilen dava 3 Ekim Perşembe gününe ertelendi.

"MÜVEKKİLİM ECEM'İ ÖLDÜRMEMİŞTİR"

Mahkemede sanık Süleyman Kara'nın avukatı ise yaptığı savunmada "Ecem'in ölümüne biz de üzüldük. Müvekkilim Ecem'i öldürmemiştir. Emniyette baskı altında ifade vermiştir. Bu olayın aydınlatılmasını ve Ecem'in gerçek katillerinin bulunmasını istiyoruz" dedi. Ardından duruşmaya SEGBİS ile bağlanan sanık Süleyman Kara, ifade verdiği sırada işkence gördüğünü, polislerin Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini söyledi. Kara, "Ben define hastasıyım. Beni karakolda çırılçıplak soydular, kameralar açıktı. Polisler bana işkence ettiler. Polis hem bana, hem İçişleri Bakanı'na, hem Cumhurbaşkanına küfür etti" dedi. Daha önceki duruşmalarda Ecem'in, annesinin sevgilisinden hamile kaldığını söyleyen Kara, "Ecem zaten bakire değildi" diyerek, olayın üzerine yıkılmaya çalışıldığını iddia etti. Ecem Balcı'nın annesi Esra Ercömert, kızının kaybolmasından 9 gün sonra intihar etmişti. Geride bıraktığı mektupta, "Ecem yıllarca bana acı çektirdin, seni hiç affetmeyeceğim. Evladım olsan dahi" yazmıştı.

DAVA 3 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, otopsi raporunun akıbetinin sorulmasına, emniyette Süleyman Kara'nın ifadesi alınırken ki kamera kaydı görüntülerinin tekrardan istenmesine, Kocaeli Barosu'nun davaya katılma talebinin reddine, Süleyman Kara'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Ekim Perşembe gününe erteledi. Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan baba Gökhan Balcı, "Mücadeleye devam edeceğiz, kızımı öldüren katil ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alana kadar mücadele edeceğim. Diyorlar ki sosyal medyadan kampanya ile karalama yapıyormuşuz. Daha fazlasını yapacağız, korkun bizden. Süleyman Kara o cezayı alacak" ifadelerini kullandı. Davayı izleyenlerin arasında bulunan gazeteci Balçiçek İlter ise, "Kalabalıklığımızdan rahatsızlar, ses çıkarmamızdan rahatsızlar ama bilsinler susmayacağız" dedi.

ECEM'İN GÜNLÜĞÜNDEKİ İFADELER KAN DONDURDU

Daha önceki duruşmada okunan Ecem Balcı'nın günlüğünde, eniştesi tarafından tacize uğradığı, babası tarafından da hakarete maruz kaldığını gösteren beyanlar olduğu ortaya çıkmıştı. Avukatın okuduğu günlükte, "Eniştem tarafımdan tacize uğradım. Gece ben uyurken benden faydalanmaya çalıştı. Hiçbir şey yapamadım. Çok korktum. Bunları uzun uzun yazmak istemiyorum. Bunları başka zaman okuduğumda hatırlamak istemiyorum. Bir de psikopat babam var. O yaşanan enişte olayında bana o... gözüyle baktı. Babam hayatımdaki hiçbir şeyden memnun değil. Yaptığı tek şey de durup dururken arayıp bağırmak. İntihar etmek istiyorum. Hem de çok fazla. Bir amacım yok, sevenim yok, param pulum yok, mutsuzum. Ölsem her şey çok güzel olacak. Ama ölünce de sıkılırım. Gerçi burada da sıkılıyorum da neyse yoruldum. Yine patlama derecesine gelecek olursam yaparım" ifadeleri dikkat çekmişti.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli Gölcük ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki, 5 Ocak 2018 günü kaybolmuştu. Kızının kaybolmasından 9 gün sonra anne Esra Ercömert, Kandıra'nın Kartalkayası Mevkii'nde kayalıklardan denize atlayarak yaşamına son verdi. Anne Ercömert'in cesedi, denizde 2 gün süren aramalar sonucunda bulunarak toprağa verildi. Annenin intihar, kızının kaybolmasının ardından olay derinleştirildi. Ecem ile en son görüşen annesinin sevgilisi Süleyman Kara'nın evine yapılan baskında ise tarihi eser ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu tespit edilen SüleymanKara'nın cezaevinde ifadesi alındı. Sanık, Ecem Balcı'yı öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar köyündeki ormanlık alanda yapılan kazıda Ecem Balcı'nın cenazesi bulundu.