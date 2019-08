17 yaşında kaçırılıp tecavüze uğramıştı, dehşet anlarını böyle anlattı!

İNGİLTERE'nin Surrey bölgesinde yaşayan Sunny Angel isimli genç kız, kendisini 1 yıl boyunca takip eden 40 yaşındaki sapık tarafından kabusu yaşadı. Yaşadığı işkenceler 'In Snatched and Sold for Sex' isimli belgesele konu olan Sunny, dehşet dolu günlerini anlattı.Sözlerine, "Bir Cumartesi sabahıydı ve her zaman geçtiğim parktan geçiyordum" diye başlayan Sunny, takip edildiğini aylarca hiç anlamamıştı. Taki 40 yaşındaki sapık, Sunny'yi durdurup hayatını kabusa çevirene kadar...Sapık, Sunny'e açık açık kendisini bir yıl boyunca takip ettiğini söylediğinde, genç kızın kalbi korkudan yerinden çıkacak gibi oldu.O akşam evine gittiğinde, sapığın kendisini bilmediği bir numara tarafından aradığını anlatan genç kız, ''Eğer polisi ararsam evi yakacağını söyledi'' dedi. Sapık, her gün Sunny ile birlikte işe kadar yürümeye başladı ancak genç kız, adamın ailesine bir şey yapmasından korktuğu için bu duruma ses çıkaramadı.Sunny, 1997 yılında hayatını zindana çeviren olayı şöyle anlatıyor: ''İş yerinde iyice sessizleştim. Kimseyle konuşamaz oldum. Tek düşündüğüm, adamın aileme zarar verebileceğiydi. Yıl henüz 1997 olduğu için birinin sizi takip etmesi, ciddi bir suç sayılmıyordu. Adamın tutuklanacağını düşünmediğim için polise de gidemedim.Bana, kendi evimden taşınmamı ve onunla birlikte yaşamamı söyledi. Ona böyle bir şeyin olamayacağını söylediğimde beni yine tehdit etti. 'Merak etme, sana daha iyi bir hayat sunacağım' dedi.Şehrin dışında bir eve götürdü beni. Yarı müstakil bir evdi. Beni bir odaya kapattı. Odadaki tüm mobilyaları dışarı çıkarmıştı. İçeride sadece yatak vardı... Kabus 6 ay sürdü. Beni her gün dövdü. Sayısız kez tecavüz etti. Yüzlerde defa... Sırtımda sigara söndürdü. Tam anlamıyla işkence eviydi!Benimle işi bitince beni başkalarına satacağını söyledi. Beni öldürmesi için ona yalvardım. Bir gün anahtarı kapının üzerinde unuttu. İşte o zaman kaçmayı başardım...''Sunny Angel, bu travmayla yaşayamayacağını düşündüğünde intihara teşebbüs ettiğini ve gözlerini hastanede açtığını söylüyor.Ancak genç kız, korkuyla yaşamayı değil, kendisi gibi korkunç olaylar yaşayanlara ilham kaynağı ve destek olmayı seçerek, hikayesini anlattığı bir kitap kaleme aldı. Sunny Angel, her gün yüzlerce destek mesajı aldığını söylüyor.