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155'i arayan engelli genç öyle bir şey istedi ki, polis koşarak gitti!

Trabzon'un Maçka ilçesinde 155 polis imdat hattını arayan engelli genç, polisleri çok sevdiğini ve sarılmak istediğini söyledi. Bu isteği duyan polisler, soluğu hastanede aldı

155'i arayan engelli genç öyle bir şey istedi ki, polis koşarak gitti!

Trabzon'un Maçka ilçesinde 155 polis imdat hattını arayan engelli genç, polisleri çok sevdiğini ve sarılmak istediğini söyledi. Bu isteği duyan polisler, soluğu hastanede aldı

12 Ocak 2018 Cuma 10:30
155'i arayan engelli genç öyle bir şey istedi ki, polis koşarak gitti!
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TRABZON'UN Maçka ilçesinde, 155 polis imdat hattını arayarak polisleri çok sevdiğini ve engelli olduğundan kendisi gidemediği için yanına gelmelerini istediği polisler, serebral palsi hastası genci, tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, isteğini yerine getirdi.

15 YAŞINDAKİ EMİR'İ HASTANEDE ZİYARET ETTİLER

Edinilen bilgiye göre, Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören serebral palsi hastası Eren Emir'i (15), isteği üzerine, Maçka İlçe Emniyet Müdür Vekili Ogün Algan ve polis memuru Cemil Balcı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

EMİR'DEN DUYGU YÜKLÜ SÖZLER

Asker ve polisi çok sevdiğini aktaran Emir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu dışarı çıkamadığı için telefonla polisi aradığını belirterek, "Telefon açıp, ben bir polise sarılmak istiyorum, hayalim bu dedim. Polisler geldi bana sarıldı. Allah onlardan bin kere razı olsun. Onları karşımda canlı canlı görünce rüyada olduğumu hissettim. Askeri, polisi hepsini çok seviyorum. Onlar için ölürüm. O bayrak var ya korudukları bayrak ya üstümüze serilsin ya da şehadetimize... Kurban olurum." ifadelerini kullandı.

HASTANEDEN ÇIKINCA EMNİYETE GÖTÜRECEKLER

Daha sonra asker ve polisler için dua eden Emir, asker ve polise sürekli dua ettiğini söyledi. Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik ise emniyeti arayan Eren Emir'in engelli olduğunu ve yürüyemediği için polislerin kendisini ziyaret etmesini istediğini aktardı. Çevik, bunun üzerine polis memurlarının Emir'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmesini istediğini vurgulayarak, Emir'in isteğini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını vurguladı.

Orhan Çevik, küçük Eren'i hastaneden çıktıktan sonra alıp emniyet müdürlüğüne getireceklerini de kaydetti.

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