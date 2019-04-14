150 bin TL’lik kiralık katil: Yine yanlış vurdum

KURŞUNLARDAN birinin isabet ettiği Kahraman, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganın hedefindeki dükkân sahiplerinden Hamza Terzi hafif yaralandı, İsa Terzi ise kaçıp kurtuldu.

SALDIRGAN KİRALIK KATİL

Polis, bir arsa nedeniyle iki aile arasında yıllardır benzer olayların yaşandığını tespit etti. Son 1 yılda 4 silahlı saldırının meydana geldiği öğrenildi. Olay gecesi ise Akkuş Ailesi tarafından Terzi Ailesi’ni korkutmak için tutulan bir kişinin olay yerine geldiği, ateş açtığı ve yanlışlıkla Zübeyde Kahraman’ı öldürdüğü tespit edildi. Polis saldırganın Murat Kaya olduğunu belirledi. Kaya’nın 2005’te de kiralık katil olarak tutulduğu ancak yanlışlıkla 6 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı. Cezaevine koyulan Kaya’nın 2017’de izin ihlali yaparak cezaevinden kaçtığı ve arandığı tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Murat Kaya ile Akkuş Ailesi üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Kaya, “Amacım sadece korkutmaktı, kadını yanlışlıkla vurdum” dedi. İddianamede, Süleyman Akkuş ile İsa Terzi’nin 10 yıl önce Eyüp’te bulunan, o dönem değeri 500 bin dolar olan bir arazinin alınması için anlaştıkları, daha sonra ise arsanın değeri konusunda başlayan anlaşmazlık yüzünden iki aile arasında husumet çıktığı belirtildi. İddianamede ayrıca Süleyman Akkuş’un Ramazan Kuruöz isimli şüpheli ile 150 bin lira karşılığında, Terzi ailesinden birisinin öldürülmesi konusunda anlaştığı, Kuruöz de tetikçi olarak adamlarından Murat Kaya’yı görevlendirdiği de anlatıldı. Olaydan 8 ay sonra hazırlanan iddianamede tetikçi Murat Kaya hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmek’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’tan ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıldan 23 yıla kadar hapis istendi. Diğer şüpheliler Akın Ak, Ergün Şahin, Ramazan Kuruöz ve Sezai Bozyel hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’tan 14 yıldan 23 yıla kadar hapis talep edildi. Şüpheliler Mehmet Karabunar, Kamil Akkuş, Mesut Akkuş, Muhammet Akkuş, Ömer Eke ve Süleyman Akkuş hakkında ise ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs azmettirmek’ten 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istendi.