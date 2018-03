15 Temmuz'da yaşananlar çizgi romanda

ESKİŞEHİRLİ ses sanatçısı, yazar ve çizer Bahattin Atak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde, "15 Temmuz Millet Destanı" adlı çizgi roman hazırladı.

Bazı belediyelerin de desteğiyle binlerce baskısı yapılan çizgi roman, meydanlarda dağıtılmaya başlandı.

Atak,Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da FETÖ silahlı terör örgütü tarafından hain bir kalkışmanın yapıldığını hatırlatarak, halkın gücünü unutanların ülkeye ihanet ettiklerini söyledi.

İnsanların bugün hayatlarını rahatça sürdürmesini 15 Temmuz demokrasi şehitlerine, gazilerine ve kahramanlarına borçlu olduğunu vurgulayan Atak, "Tarihimizdeki nice kahramanlıkları hepimiz okuduk, anladık, öğrendik. Ancak 15 Temmuz demokrasi zaferini bizzat canlı canlı yaşayarak, tarihe şahitlik ettik." diye konuştu.

Atak, o gece FETÖ hainleri ve dış destekçilerinin, başlattıkları hain terör hareketiyle devleti yıkmayı, vatanı işgal etmeyi ve milleti yok etmeyi amaçladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Her türlü donanımları vardı. Her şeyi hesap etmişlerdi ancak o büyük kahramanı Ömer Halisdemir'i hesap edememişlerdi. Hepimiz birlikle birbirimize destek olmalı, birbirimizi sevmeliyiz. Bir olmalıyız. Saflarımızı sıklaştırmalıyız ki bir daha bu hainler asla aramıza giremesin. 1919'da İzmir işgalinde ortaya çıkan bu ruh, 15 Temmuz kalkışmasından sonra tekrar tekerrür etmiştir. 15 Temmuz gecesi, sokaklara meydanlara inerek, namluluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilme cesareti gösteren tüm halkımız büyük bir destan yazmışlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve bizler her zaman onlara minnettarız."

Atak, tarihe not düşmek ve 15 Temmuz ruhunu zinde tutmak amacıyla 40 yıllık çizgi roman çalışmalarına bir yenisini daha eklediğini belirtti.

