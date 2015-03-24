14 yaşına kadar çocuğu akıllı telefondan uzak tutun

İNTERNETE kolay ve sürekli erişimin çocuklarda çeşitli psikolojik rahatsızlıklara neden olduğunu ileri süren İngiltere’nin önde gelen çocuk psikologlarından Julie Lynn Evans, çocukların internette gezinirken yalnız olduğuna dikkat çekti. Evans, “Araştırmalar gençler arasında artan intihar vakalarının yalnızlıkla ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu nedenle akıllı telefonlar bir yandan da ‘endişeli ebeveynler’ yaratıyor” dedi.

Akıllı telefon kullanımının çocukların zihninde olumsuz etkiler yarattığını belirten Evans, “Çocuklar akıllı telefonlarıyla yetişkinlerin gözetimi olmaksızın internete bağlanabiliyor. Bunların arasında zararlı konuların konuşulduğu sohbet odaları, kendilerine zarar vermeye, anoreksiyaya, pornografiye yönlendiren siteler de var” ifadelerini kullandı.

14 YAŞ SINIRI OLMALI

Siber suçlarda akıllı telefonların büyük payı olduğunu da kaydeden Evans, “Ortaokul çağındaki çocukların yüzde 80’i artık akıllı telefon kullanıyor. Anne ve babaların, çocuklar 14 yaşına gelene kadar akıllı telefon kullanmalarına izin vermemeleri gerekiyor” diye konuştu.