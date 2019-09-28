banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

13 yaşındaki çocuk arkadaşının yumruğuyla böyle öldü

Amerika'da kameraya yansıyan görüntüde 13 yaşındaki bir öğrenci arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle arkadaşından yumruk darbesi alan çocuk hayatını kaybetti.

YAŞAM 27.09.2019, 12:10
13 yaşındaki çocuk arkadaşının yumruğuyla böyle öldü
banner404

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 13 yaşındaki öğrenci, okulda iki sınıf arkadaşının saldırısına uğradı. Kafasına darbe alan Diego adlı çocuk, bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

ÇOCUK KURTARILAMADI

Kaliforniya eyaletine bağlı Moreno Valley şehrinin Landmark Ortaokulu'nda meydana gelen olayda diğer öğrenciler tarafından kameraya alınan kavgada, kafasına iki yumruk yiyen çocuk düşerek başını duvara vurdu. Görüntüde saldırgan çocuğun, yere düşen Diego'ya bir yumruk daha attığı görüldü. Okul görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun bir hafta sonra beyin ölümünün gerçekleştiği yerel polis tarafından açıklandı. Ailesi tarafından organları bağışlanan 13 yaşındaki Diego'nun arkadaşları, okulun bu tür kavgalara sahne olduğunu ve yetkililerin yeterli tedbirleri almadığını söyledi.

İKİ ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Moreno Valley Şerifi tarafından yapılan açıklamada 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği ve iki saldırgan öğrencinin olay günü gözaltına alındığı ve o günden beri gözaltında olduğu belirtildi. Polis, saldırganların 18 yaşından küçük olması sebebiyle isim ve detay açıklanmayacakları bilgisini paylaştı.

#Amerika #Moreno Valley #kaliforniya
Yorumlar (0)
31°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:24
Güneş 06:43
Öğle 12:53
İkindi 16:15
Akşam 18:52
Yatsı 20:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Başakşehir 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Trabzonspor 5 6
11. Konyaspor 5 6
12. Beşiktaş 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Villarreal 7 11
6. Granada 6 11
7. Barcelona 6 10
8. Sevilla 6 10
9. Real Betis 7 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2
banner440
banner545