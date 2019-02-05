12 yaşındaki çocuk, traktörle babaannesini ezdi

İzmir’in Tire ilçesi Peşrefli mahallesinde bir çocuk kullandığı traktörle babaannesini ezdi.

12 yaşındaki çocuk, traktörle babaannesini ezdi
banner404

OLAY, dün akşam saatlerinde Tire'ye bağlı Peşrefli Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki torun O.S kendilerine ait çiftlikte traktörle manevra yapmak istedi. Bu esnada arkasındaki babaannesi Kamile Soylu'yu fark etmedi ve traktörle ezdi. Ezilen kadın için aile üyeleri hemen ambulans çağırdı. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan 112 ekibi, ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaşlı kadını Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada doktorların müdahalelerine yanıt vermeyen Kamile Soylu, hayatını kaybetti.Aile üyelerini ve sevenlerini yasa boğan kaza sonrası jandarma soruşturma başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sosyal medyada hacizli araç borsası: Çok ucuza...
Sosyal medyada hacizli araç borsası: Çok ucuza...
  1. EKONOMİ

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472