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12 kadın, tacizci sapığı yakalayıp polise teslim etti

Adana'da, 12 kadın iddiaya göre kendileri sürekli taciz eden 80 yaşındaki adamı, işbirliği yapıp pusu kurduktan sonra polise yakalattı.

YAŞAM 02.09.2019, 12:21 Melike Temir
12 kadın, tacizci sapığı yakalayıp polise teslim etti
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MAHALLEYE gelen şüpheli, evinin kapısının önünde oturan bir kadını yine taciz etti. Kadının bağırması üzerine, kaçmaya başlayan şüpheli bu kez sokak başlarında nöbet tutan kadınlar tarafından sıkıştırıldı. Mahalleli tarafından yakalanan şüpheli, bir evin bahçesine sokulduktan sonra, üzerine demir kapı kilitlendi.İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis aracına bindirdi. Kadınların tepki gösterdiği şüpheli karakola götürüldü. Sokakta toplanan kadınlardan biri, "Bu kişi, belli aralıklarla mahallede toplanarak bizleri taciz ediyordu. Kimi zaman yarı çıplak geziyor. Bizlere uygunsuz tekliflerde bulunuyordu. Çocuklarımızı dışarı çıkartamaz olmuştuk" dedi.Şüpheliden şikayetçi olan kadınlardan bazıları ifade vermek polis merkezine gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Adana #Taciz #Sapık #Polis
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