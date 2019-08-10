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11 yaşındaki kız oyun oynamak için izinsiz bindi, ölümden döndü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 11 yaşındaki kız babasından habersiz elektrikli bisiklete binerek fren yerine gaza basınca dükkanın camından içeri girdi. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YAŞAM 09.08.2019, 14:47 Orçun Sarı
11 yaşındaki kız oyun oynamak için izinsiz bindi, ölümden döndü
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EDİNİLEN bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Sümer Mahallesi 3. Sanayi sitesi 56. Sokak üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, oto yedek parçası satan esnaf sahibinin kızı B.A. (11), araçların arasında park halinde olan elektrikli motosiklete babasından habersiz bindi. Motosikletin üzerinde anahtarın olduğunu fark eden B.A., motosikleti çalıştırarak fren yerine gaza basınca elektrikli motosiklet kontrolden çıktı. Bir anda hızlanan motosiklet çocukla birlikte dükkanın camından içeriye girdi. Dükkanın camı kırılırken çocuk ise çarpmanın etkisiyle devrildi. 11 yaşındaki kızın yardımına babası ile birlikte çevredekiler koşarak sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık Servisi ekipleri, çarpmanın etkisiyle cam çizikleri olan küçük kıza olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastaneye kaldırdı.

#11 yaşında #kıç çouk #Elektrikli motor #kaza #Denizli
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