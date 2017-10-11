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10 yıldır sünger çiğniyor, haftada 14 paket bitiriyor

Pika hastası Emma Snowdon, "Dişimde apse vardı. Ben de üzerine sünger koydum, böylece rahatlamıştım. Sonra onu çiğnemeye devam ettim ve bir daha da durduramadım" diyerek, haftada 14 sünger bitirdiğini söyledi

10 yıldır sünger çiğniyor, haftada 14 paket bitiriyor

Pika hastası Emma Snowdon, "Dişimde apse vardı. Ben de üzerine sünger koydum, böylece rahatlamıştım. Sonra onu çiğnemeye devam ettim ve bir daha da durduramadım" diyerek, haftada 14 sünger bitirdiğini söyledi

11 Ekim 2017 Çarşamba 12:38
10 yıldır sünger çiğniyor, haftada 14 paket bitiriyor
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ÜÇ çocuk annesi 36 yaşındaki Emma Snowden, 10 yıldır sünger çiğniyor. Sünger çiğnemeyi o kadar çok seviyor ki kız kardeşi ona doğum gününde hediye olarak çiçek ya da çikolata almak yerine sünger getiriyor.
Emma Snowdon, besin değeri olmayan öğeleri tüketme arzusuyla karakterize bir yeme bozukluğu olan Pika sendromundan muzdarip.3
Talihsiz kadın, günde üç tane sünger çiğnediğini, kendisini çok kötü hisettiği zamanlarda bu rakamın beşi bulduğunu söyledi.
Snowdon, büyükannesinin ölümünden yaklaşık bir hafta sonra bu problemle karşılaştığını açıkladı.
Emma Snowdon, "Dişimde apse vardı. Ben de üzerine sünger koydum, böylece rahatlamıştım. Sonra onu çiğnemeye devam ettim ve bir daha da durduramadım" dedi.
Şimdi ise Snowdon, haftada 14 sünger çiğniyor. Süngerleri unufak olup parçalarına ayrılmaya başlayana kadar adeta bir sakız gibi çiğniyor ve sonra tükürüyor, asla yutmuyor.
Çocuklarının kendisini taklit etmesinden kortuğu için onların önünde sünger çiğememeye de dikkat ediyor. Bunun kesinlikle bir bağımlıklık olduğuna inanan Emma, "Çiğneyemediğim zaman titreme hissediyorum ve çiğnediğim anda ise rahatlıyorum. Bu, aşırı susayıp sonunda içebilmek gibi bir his" diyor ve ekliyor...
"Bu bağımlılık o kadar kötü bir şey ki... Bir gün yağmur yağarken çocuklarımla eve kadar yürümek zorunda kaldım. Çünkü otobüse vereceğim parayı süngere verdim. Sünger 2.29 sterlindi benim cebimde ise sadece 2.50 sterlin vardı."
Vücudunun bu şekilde zarar gördüğünü anlayan talihsiz kadın, tedavi olmak istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
SÜNGER YEME HASTALIĞIPİKA
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