10 yaşındaki Selin maganda kurşununa kurban gitti

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, eğlence mekanı önünde meydana gelen silahlı saldırıda, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Ailesiyle birlikte mekanda bulunan ve saldırıda ağır yaralanan 10 yaşındaki Selin Cebeci ve aynı saldırıda yaralanan 46 yaşındaki Mehmet Solaklar hayatını kaybetti.

POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Olay, Kurban Bayramının ikinci günü Ocaklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında görevli Emrah Saltık ve Erdem Turan arasında önceki gece bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine Erdem Turan mekandan ayrıldı. Akşam saatlerinde aracıyla mekanın önüne gelen Turan yanında getirdiği pompalı tüfekle kapıda duran Emrah Saltık ve eğlence mekanına rastgele ateş açtı.

10 YAŞINDAKİ SELİN AĞIR YARALANDI

Silah sesini duyanların panik yaşadığı saldırının ardından Turan aracına binerek olay yerinden kaçtı. Saldırıda, Emrah Saltık ve mekanda bulunan 3 kişi yaralanırken, 10 yaşındaki Selin Cebeci ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emrah Saltık ve 3 yaralı Erdek Devlet Hastanesi'ne, ağır yaralanan küçük Selin ise Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren küçük Selin 6 gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

46 YAŞINDAKİ ADAM DA CAN VERDİ

Aynı saldırı da yaralan 46 yaşındaki Mehmet Solaklar hayatını kaybetti. Küçük Selin ile birlikte saldırıda ölen kişi sayısı ikiye yükseldi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 3 kişi tutuklanarak Bandırma Cezaevi'ne konuldu.

"MEKAN ERTESİ GÜN HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ"

Cem Cansever isimli sosyal medya kullanıcısının olayla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Cansever paylaşımında, "Bu yeğenimiz maganda kurşunuyla Erdek ocaklarda vuruldu, haber olmadı hiçbir haber kanalında. Lütfen bir haber kanalı bize ulaşsın... Erdek yerel basın olayları saptırıyor. Olayın olduğu mekan ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti... Dün gece kızımız vefat etti" ifadelerini kullandı.