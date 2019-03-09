10 yaşındaki kız öğrenci kalemtıraşla arkadaşının yüzünü parçaladı

Rize'de, 6'ncı sınıfta okuyan kız öğrenci, sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yüzünden yaraladı. Yüzünün bir kısmı kesilen erkek öğrenci tedavi altına alınırken sosyal medyada olayın "Momo" oyunu yüzünden çıktığı yönünde paylaşım yapıldı.

10 yaşındaki kız öğrenci kalemtıraşla arkadaşının yüzünü parçaladı
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RİZE'de, 6'ncı sınıfta okuyan 10 yaşındaki M.C. adlı kız öğrenci, sınıfta şakalaştığı erkek öğrenci A.K.A.'yı kalemtıraş bıçağı ile yüzünden yaraladı. Sosyal medyada olayın, 'Momo' oyunu yüzünden yaşandığı yönünde paylaşımlar yapılınca Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayın bu oyunla ilgisinin bulunmadığını belirtti. Olay, perşembe günü Piri Çelebi Mahallesi'ndeki Kurtuluş Ortaokulu'nda meydana geldi. 6'ncı sınıfta okuyan M.C. sınıfta sakalaştığı arkadaşı A.K.A.'yı, kalemtıraş bıçağıyla yüzünden yaraladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

A.K.A., öğretmenleri tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. A.K.A.'nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, aileler olayla ilgili şikayette bulunmadı.

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