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1 yılda 40 kilo verdi!İşte son hali

Kalbimdeki Deniz'in Fikriye'si Yeşim Ceren Bozoğlu 100 kiloya çıkınca Ağustos 2016'dfa mide küçültme ameliyatı olmuştu

1 yılda 40 kilo verdi!İşte son hali

Kalbimdeki Deniz'in Fikriye'si Yeşim Ceren Bozoğlu 100 kiloya çıkınca Ağustos 2016'dfa mide küçültme ameliyatı olmuştu

07 Ekim 2017 Cumartesi 10:30
1 yılda 40 kilo verdi!İşte son hali
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1 yılda 40 kilo vererek 60'a düşen oyuncu önceki gün City's'de görüntülendi.

Bol bol alışveriş yapan oyuncu gardırobunu baştan aşağı yeniledi. Eski kıyafetlerini de ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Ünlü oyuncu değişimini Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla gözler önüne serdi.


 

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Yeşim Ceren BozoğluKalbimdeki DenizZayıflamak
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