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"1 gün bile yaşayamazlar" demişlerdi şimdi 10 yaşındalar

Doktorların 1 gün bile yaşamasının mümkün olmadığını söylediği ikizler 10 yaşına girdi...

"1 gün bile yaşayamazlar" demişlerdi şimdi 10 yaşındalar

Doktorların 1 gün bile yaşamasının mümkün olmadığını söylediği ikizler 10 yaşına girdi...

06 Kasım 2017 Pazartesi 09:23
"1 gün bile yaşayamazlar" demişlerdi şimdi 10 yaşındalar
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Kanadalı Tatiana ve Krista Hogan, yapışık ikizler olarak dünyaya geldi. Benzersiz olarak değerlendirilen ikiz kardeşlerin hayatı bir belgesele konu oldu.

Sağlıklı iki kardeşe daha sahip olan ikizlerin hayatı CBC kanalı belgesel haline getirdi. Birbirine yapışık beyinle dünyaya gelen ikizler, dünyaya birbirlerinin gözünden bakabiliyor.

Kanadalı ikizlerin başlarının boyunlarına kadar yapışık olduğu ve oldukça istisnai bir biçimde beyinlerinin büyük bölümlerini paylaşıyor. İkizlerin yapışık olan görme merkezleri, gözleri farklı yönlere baksa da birinin gördüğünü diğerinin algılamasını mümkün kılıyor. Başlarından yapışık ikizlerin büyük bölümünün sadece kafatası ve kan dolaşımı sisteminin bir bölümünü paylaştıkları biliniyor.

Birbirlerinin gözünden bakabilen ikizler, beyinleri birbirine yapışık olduğu için ameliyat edilemiyor. Ölene kadar ameliyat edilemeyen yapışık ikizlerin hisleri ortakken kişiliklerinin farklı olduğunu vurgulayan anne Felicia Hogan "Birisinin bacağına dokunduğumda, diğeri de aynısını hissediyor. Aynı duygu ve hisleri paylaşmalarına rağmen farklı kişiliklere sahipler" dedi.

Tatiana ve Krista'nınki gibi bir durum, tüm yapışık ikizlerin yüzde 6'sına tekabül ediyor. Bu ikizlerin yarısından biraz azı ölü doğuyor, yüzde 25'i de doğumdan sonra ilk 24 saatte yaşamlarını yitiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
YAPIŞIK İKİZLER
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