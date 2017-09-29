Filede ilk sınav yarın

YENİ kadrosu ile çalışmalarını tamamlayan ve Akdeniz bölgesini tek başına temsil edecek olan Alanya Belediyespor, A grubunda mücadele edecek.

1. Lig A ve B Grubu 1. devre karşılaşmaları 30 Eylül - 23 Aralık tarihleri arasında, 2. devre karşılaşmaları ise 07 Ocak - 04 Mart 2018 tarihleri arasında oynanacak. Alanya Belediyespor'u geçen yıl olduğu gibi bu sezon da çalıştıran Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Serdar Esen, güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi. Esen, "Eser Spor yüksek bütçeli ve iyi bir rakip. Kazanmak için sahada olacağız" dedi. Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken de tüm sporseverleri Atatürk Kapalı Spor Salonu'na beklediklerini söyledi.