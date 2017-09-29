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Filede ilk sınav

Akdeniz'in Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'ndeki tek temsilcisi Alanya Belediyespor, sezonun ilk maçını bugün Eser Spor ile yapacak

Filede ilk sınav

Akdeniz'in Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'ndeki tek temsilcisi Alanya Belediyespor, sezonun ilk maçını bugün Eser Spor ile yapacak

29 Eylül 2017 Cuma 15:52
Filede ilk sınav
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ATATÜRK Spor Salonu'nda saat 15.00'de başlayacak olan mücadelede büyük bir taraftar desteğinin olması bekleniyor. 
Yeni kadrosu ile çalışmalarını tamamlayan ve Akdeniz bölgesini Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde tek başına temsil eden Alanya Belediyespor, A grubunda mücadele edecek. 
1. Lig A ve B Grubu 1. devre karşılaşmaları 30 Eylül-23 Aralık tarihleri arasında, 2. devre karşılaşmaları ise 7 Ocak-4 Mart 2018 tarihleri arasında oynanacak. Alanya Belediyespor'u geçen yıl olduğu gibi bu sezon da çalıştıran Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Serdar Esen, güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi. Esen "Eser Spor yüksek bütçeli ve iyi bir rakip. Kazanmak için sahada olacağız" dedi. Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken de tüm sporseverleri bugün Atatürk Kapalı Spor Salonu'na beklediklerini söyledi. 

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Son Güncelleme: 29.09.2017 22:57
Anahtar Kelimeler:
Eser SporAtatürk Kapalı Spor SalonuAlanya BelediyesporTürkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi
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