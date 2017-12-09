Yılın en sevilen dizi çifti seçildi

KIZLAR Soruyor, üyelerine “Bizleri ekrana bağlayan aşklarıyla televizyona en çok yakışan çift hangisi?” sorusunu yönlendirdi.

Ankette Kanal D dizisi Vatanım Sensin’de genç vatansever Hilal ile Teğmen Leon karakterlerini canlandıran Miray Daner ve Boran Kuzum, 2017’nin en sevilen dizi çifti seçildi.

Ankette Star TV’de ekrana gelen İstanbullu Gelin dizisinin başrol oyuncuları Aslı Enver ve Özcan Deniz ikinci seçilirken, Kanal D’de yayınlanan Meryem dizisinden Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç üçüncü oldu.

2017'nin en ses getiren dizisi Çukur

Kizlar Soruyor üyelerinin oylarıyla “2017’nin En Ses Getiren Dizisi” ise finali ile de çok konuşulan Show TV'nin “İçerde” dizisi seçildi. Ankette TRT 1'in iddialı yapımı Diriliş Ertuğrul ikinci, Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin üçüncü seçildi.