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Yatak sahneleri olay olan dizi yeni sezonda da aynı

İzleyicinin merakla beklediği Fi, 2. sezonuna dün gece başladı. Serenay Sarıkaya ve Ozan Güven'in duştaki öpüşme sahnesi diziye damga vurdu

Yatak sahneleri olay olan dizi yeni sezonda da aynı

İzleyicinin merakla beklediği Fi, 2. sezonuna dün gece başladı. Serenay Sarıkaya ve Ozan Güven'in duştaki öpüşme sahnesi diziye damga vurdu

10 Kasım 2017 Cuma 16:01
Yatak sahneleri olay olan dizi yeni sezonda da aynı
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PUHU TV'de internet üzerinden yayınlanan  Fi, 2. sezonda Çi ismiyle yayınlanmaya başlandı. Dün gece 2. sezon ilk bölümü yayınlanan dizinin duş sahnesi en çok konuşulan konu oldu.

CAN MANAY İLE DURU'NUN SAHNELERİ ÇOK KONUŞULACAK

Can Manay karakterine hayat veren  Ozan Güven ile Duru karakterini canlandıran  Serenay Sarıkaya'nın duşta öpüşme sahneleri yine çok konuşuldu. Dizi için bu sezon "Daha az ateşli sahne olacak." dense de ilk bölümden ateşli sahneler geldi.

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Ozan GüvenSerenay SarıkayaCinsellikMagazin
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