Yatak sahneleri olay olan dizi yeni sezonda da aynı

PUHU TV'de internet üzerinden yayınlanan Fi, 2. sezonda Çi ismiyle yayınlanmaya başlandı. Dün gece 2. sezon ilk bölümü yayınlanan dizinin duş sahnesi en çok konuşulan konu oldu.

CAN MANAY İLE DURU'NUN SAHNELERİ ÇOK KONUŞULACAK

Can Manay karakterine hayat veren Ozan Güven ile Duru karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya'nın duşta öpüşme sahneleri yine çok konuşuldu. Dizi için bu sezon "Daha az ateşli sahne olacak." dense de ilk bölümden ateşli sahneler geldi.