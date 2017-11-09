Yapım şirketi resmen duyurdu! İddialı dizinin fişini çektiler

1441 Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Pamir Pekin, Gülper Özdemir ve Caner Şahin'in yer aldığı 'Tutsak' dizisi için final kararı alındı.
16'INCI SIRAYA KADAR GERİLEDİ
'Tutsak' dizisi, Kanal D'de salı akşamları izleyicisiyle buluşuyordu. Karşısında 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Kadın', 'Ufak Tefek Cinayetler' gibi iddialı yapımlar bulunan dizinin 19 Eylül'de yayınlanan ilk bölümü Total'de 3.27 reytingle 5'inci, AB'de 4.07 reytingle 4'üncü olmuştu. 'Tutsak'ın 26 Eylül'de yayınlanan 2'nci bölümü ise Total'de 3.4 reytingle 9'uncu, AB'de 3.6 reytingle 8'inci, önceki akşam yayınlanan bölümü de Total'de 3.2 reytingle 16'ıncı, AB'de 2.9 reytingle yine 16'ıncı olabilmişti.
FİNAL KARARI ALINDI
Medyaradar'ın haberine göre; reytinglerde istenilen başarıyı bir türlü yakalayamayan 'Tutsak' için erken final kararı alındı. Kararı yapım şirketi çalışanlarına duyurdu.
AÇIKLAMA YAPILDI
Yapım şirketinden yapılan açıklamada: Yapımcılığını yapmış olduğumuz 'Tutsak' isimli dizimiz 9'uncu bölüm itibariyle final yapacaktır. Şimdiye kadar göstermiş olduğunuz anlayış ve emeğinizden dolayı teşekkür ederiz. Yeni projelerde görüşmek üzere" ifadeleri kullanıldı.
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