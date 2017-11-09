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Yapım şirketi resmen duyurdu! İddialı dizinin fişini çektiler

Kanal D ekranlarının iddialı yapımlarından Tutsak dizisi, reytinglerde beklenen patlamayı yapamayınca yapım şirketi final kararı aldıklarını duyurdu

Yapım şirketi resmen duyurdu! İddialı dizinin fişini çektiler

Kanal D ekranlarının iddialı yapımlarından Tutsak dizisi, reytinglerde beklenen patlamayı yapamayınca yapım şirketi final kararı aldıklarını duyurdu

09 Kasım 2017 Perşembe 09:39
Yapım şirketi resmen duyurdu! İddialı dizinin fişini çektiler
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1441 Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde  Pamir Pekin, Gülper Özdemir ve Caner Şahin'in yer aldığı 'Tutsak' dizisi için final kararı alındı.

16'INCI SIRAYA KADAR GERİLEDİ

'Tutsak' dizisi,  Kanal D'de salı akşamları izleyicisiyle buluşuyordu. Karşısında 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Kadın', 'Ufak Tefek Cinayetler' gibi iddialı yapımlar bulunan dizinin 19  Eylül'de yayınlanan ilk bölümü Total'de 3.27 reytingle 5'inci,  AB'de 4.07 reytingle 4'üncü olmuştu. 'Tutsak'ın  26 Eylül'de yayınlanan 2'nci bölümü ise Total'de 3.4 reytingle 9'uncu,  AB'de 3.6 reytingle 8'inci, önceki akşam yayınlanan bölümü de Total'de 3.2 reytingle 16'ıncı,  AB'de 2.9 reytingle yine 16'ıncı olabilmişti.

FİNAL KARARI ALINDI

Medyaradar'ın haberine göre; reytinglerde istenilen başarıyı bir türlü yakalayamayan 'Tutsak' için erken final kararı alındı. Kararı yapım şirketi çalışanlarına duyurdu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Yapım şirketinden yapılan açıklamada: Yapımcılığını yapmış olduğumuz 'Tutsak' isimli dizimiz 9'uncu bölüm itibariyle final yapacaktır. Şimdiye kadar göstermiş olduğunuz anlayış ve emeğinizden dolayı teşekkür ederiz. Yeni projelerde görüşmek üzere" ifadeleri kullanıldı.

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