Vartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki görüntüleri şaşkına çeviriyor

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde canlandırdığı 'Vartolu' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Erkan Kolçak Köstendil'in yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde oynadığı ortaya çıktı.
İZLEYENLER "NEREDEN NEREYE" DİYOR
Köstendil'in yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde rol aldığı sahne izleyenlere "Nereden nereye" dedirtti.
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