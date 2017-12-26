Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111822
ALTIN
156.965
DOLAR
3.8097
STERLİN
5.0859
EURO
4.5206
Her sohbeti akıcı hale getirmenin tek kuralı
Her sohbeti akıcı hale getirmenin...
26 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
26 Aralık 2017 Yeni Alanya...
26 Aralık 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
26 Aralık Günlük Burç Yorumu
Beyin felcinde umut veren teknik: Sinir Transferi
Beyin felcinde umut veren teknik:...

Söz'e Yavuz Komutan'ı kıskandıracak transfer

Pazartesi günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Söz'e, Karagül'ün yakışıklı oyuncusu Burak Çelik dahil oldu

Söz'e Yavuz Komutan'ı kıskandıracak transfer

Pazartesi günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Söz'e, Karagül'ün yakışıklı oyuncusu Burak Çelik dahil oldu

26 Aralık 2017 Salı 10:11
Söz'e Yavuz Komutan'ı kıskandıracak transfer
banner404

STAR TV ekranlarının beğeniyle izlenen dizisi Söz'ün oyuncu kadrosuna Burak Çelik dahil oldu.

SELİM KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Yapımını 'TIMS&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Söz'de genç oyuncusu Burak Çelik'i, Selim rolü ile izleyeceğiz. Söz yeni bölümde Selim ile gizemli bir görevin içine giren Eylem'in yolları kesişecek.

BURAK ÇELİK KİMDİR?

21 Temmuz 1992'de İstanbul'da dünyaya gelen Burak Çelik, lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye hazırlanmaya başlar. Aynı zamanda da babasına ait otoparkta çalışıyorken, menajer Ataberk Oral ile tanışır. Yakışıklı oyuncu Ataberk Oral'ın desteği ile 2013 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olur. Burak Çelik'in bu yarışmada elde ettiği başarı yapımcıların dikkatlerini çeker. Modellik yapan başarılı oyuncu Hakan Akkaya'nın bir defilesinde baş manken olarak sahneye çıktı.

Sanatçı Hande Yener'in Hasta adlı klibinde rol alır. Ayrıca Hande Yener'in Kraliçe adlı albüm kapağında da boy gösterir. İlk oyunculuk deneyimini Fox TV ekranlarında yayınlanan Karagül dizisi ile edinmiştir. Daha sonra Fox TV'nin sevilen yaz dizisi Hayat Sevince Güzel dizisinde başrol oynamıştır. Dizide Algı Eke, Öykü Çelik, Ekin Mert Daymaz ile birlikte rol almış ve Barış rolünü oynamıştır. Genç oyuncu Burak Çelik, Star TV'nin severek izlenen dizisi Söz'ün kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Selim karakteri ile yer alacaktır.

İşte Söz'ün yeni yakışıklısı; 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Burak SağyaşarTimur SavcıStarBurak ÇelikTvDiziMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 milyonu geçti!
3 milyonu geçti!
Merve Serhan'ı fena yakalıyor! Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm fragmanı
Merve Serhan'ı fena yakalıyor! Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm fragmanı
Birincilik koltuğu el değiştirdi! İşte Söz'ü tahtından eden yapım
Birincilik koltuğu el değiştirdi! İşte Söz'ü tahtından eden yapım

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim