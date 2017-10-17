Sezonun iddialı dizisi, ilk bölümde resmen çakıldı

BAŞROLLERİNDE Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Siyah Beyaz Aşk dizisi dün akşam Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle yer aldı. Dizi reytinglerde resmen çakıldı.

16. SIRAYA YERLEŞTİ

Kanal D'nin yeni dizisi 16. sırada yer alarak başarısız bir başlangıç yaparken birinci sırada Star TV ekranlarında yer alan Söz dizisi yer aldı. İkinci sırada da yine Söz dizisinin tekrarı yer aldı. Yeni başlayan dizinin bu denli kötü bir başlangıç yapması erken final ihtimalini de akıllara getirdi.

İşte reyting listesi: