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17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
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Sezonun iddialı dizisi, ilk bölümde resmen çakıldı

Kanal D ekranlarında yeni başlayan Siyah Beyaz Aşk dizisi, yapılan onca reklama rağmen reytinglerde 16. sırada yer alarak resmen çakıldı

Sezonun iddialı dizisi, ilk bölümde resmen çakıldı

Kanal D ekranlarında yeni başlayan Siyah Beyaz Aşk dizisi, yapılan onca reklama rağmen reytinglerde 16. sırada yer alarak resmen çakıldı

17 Ekim 2017 Salı 13:05
Sezonun iddialı dizisi, ilk bölümde resmen çakıldı
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BAŞROLLERİNDE Birce Akalay ve  İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Siyah Beyaz Aşk dizisi dün akşam  Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle yer aldı. Dizi reytinglerde resmen çakıldı.

16. SIRAYA YERLEŞTİ

Kanal D'nin yeni dizisi 16. sırada yer alarak başarısız bir başlangıç yaparken birinci sırada Star TV ekranlarında yer alan Söz dizisi yer aldı. İkinci sırada da yine Söz dizisinin tekrarı yer aldı. Yeni başlayan dizinin bu denli kötü bir başlangıç yapması erken final ihtimalini de akıllara getirdi.

İşte reyting listesi:

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim ÇelikkolBirce AkalayStar TVKanal DStartv
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