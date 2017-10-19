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Reytingleri uçuracak programın yayın tarihi belli oldu

Acun Ilıcalı'nın yeni yarışması Boxun Yıldızları'nın yayın tarihi belli oldu. Ünlülerin birbiriyle dövüşeceği yarışma, 27 Ekim'de başlayacak

Reytingleri uçuracak programın yayın tarihi belli oldu

Acun Ilıcalı'nın yeni yarışması Boxun Yıldızları'nın yayın tarihi belli oldu. Ünlülerin birbiriyle dövüşeceği yarışma, 27 Ekim'de başlayacak

19 Ekim 2017 Perşembe 14:30
Reytingleri uçuracak programın yayın tarihi belli oldu
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TV8 ekranlarının yepyeni yarışması Boxun Yıldızları 27 Ekim'de başlayacak. Pek çok ünlü ismin yer aldığı yarışmanın sunuculuğunu milli boksör Adem Kılıçcı, Bilgehan Demir ve Dilara Gönder sunacak.

BOKS YAPACAK ÜNLÜ İSİMLER REYTİNGLERİ UÇURACAK

Birbirinden ünlü isimlerin yarışacağı programda isimlerin reytingleri uçurması bekleniyor. O isimler şöyle: Yarışmanın tanıtımında kimlerin yer alacağı da belli oldu. Arka Sıradakiler dizisinin Oktay'ı Bülent Çetinaslan, eski Survivor Fulya Keskin, eski manken Şenol İpek, Gardırop Savaşları ile tanınan Aycan Demirci, oyuncu Ateş Fatih Uçan, şarkıcı Çılgın Sedat, Survivor Sahra Işık ve Berna Canbeldek, şarkıcı Sami Levi, dansöz Asena, eski futbolcu Baki Mercimek, Survivor Ayşıl Özaslan, Survivor Ramazan Kalyoncu, ünlü şarkıcı Doğuş

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