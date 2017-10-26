"Rakibi olacak" denilen diziyi reytinglerde hüsrana uğrattı

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul, dün akşam 3. sezonuna başladı. Ertuğrul başlar başlamaz, zirvenin sahibi oldu.
MERYEM İLK HAFTADAN TAHTINDAN OLDU
Ertuğrul yeni sezonuna başlamadan önce yaz dizisi olarak başlayan Meryem çarşamba günlerinin galibi oluyordu. Dün gece 3. sezonuna başlayan Ertuğrul, zireveye kaldığı yerden devam etti.
İşte reyting sonuçları:
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