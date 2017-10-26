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"Rakibi olacak" denilen diziyi reytinglerde hüsrana uğrattı

Çarşamba günleri reytingde birinciliğe oturan Meryem, Diriliş Ertuğrul'un başlamasıyla zirveyi kaptırdı. Ertuğrul, yeni sezonuna müthiş bir dönüş yaptı

"Rakibi olacak" denilen diziyi reytinglerde hüsrana uğrattı

Çarşamba günleri reytingde birinciliğe oturan Meryem, Diriliş Ertuğrul'un başlamasıyla zirveyi kaptırdı. Ertuğrul, yeni sezonuna müthiş bir dönüş yaptı

26 Ekim 2017 Perşembe 13:06
"Rakibi olacak" denilen diziyi reytinglerde hüsrana uğrattı
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TRT ekranlarında yayınlanan  Diriliş Ertuğrul, dün akşam 3. sezonuna başladı. Ertuğrul başlar başlamaz, zirvenin sahibi oldu.

MERYEM İLK HAFTADAN TAHTINDAN OLDU

Ertuğrul yeni sezonuna başlamadan önce yaz dizisi olarak başlayan Meryem çarşamba günlerinin galibi oluyordu. Dün gece 3. sezonuna başlayan Ertuğrul, zireveye kaldığı yerden devam etti.

İşte reyting sonuçları:

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