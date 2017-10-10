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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Pazartesi rekabeti! Dizi başlamadan reyting savaşları başladı

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olacak Fatih dizisinin pazartesi günleri yayınlanmasına karar verilince dizinin reytinglerde zorlanacağı tartışılmaya başlandı

Pazartesi rekabeti! Dizi başlamadan reyting savaşları başladı

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olacak Fatih dizisinin pazartesi günleri yayınlanmasına karar verilince dizinin reytinglerde zorlanacağı tartışılmaya başlandı

10 Ekim 2017 Salı 14:42
Pazartesi rekabeti! Dizi başlamadan reyting savaşları başladı
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FATİH dizisinin uzun isminin Mehmed Bir Cihan Padişahı olduğu, dizinin pazartesi yayınlanacağı belli oldu. Dizinin pazartesi günleri yayınlanması reyting kaygısını da beraberinde getirdi.

REYTİNGLERDE ZORLANACAK

Show TV'de yeni başlayacak olan iddialı yapım 'Çukur'un yanı sıra, Star TV'de Söz de reytinglerde birinciliği kaptırmıyor. Hal böyle olunca da başrolünü  Kenan İmirzalıoğlu'nun üstleneceği  Fatih'in reytinglerde zorlanacağı düşünülüyor.
 

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Kenan İmirzalıoğluStar TVShow TVKanal D
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