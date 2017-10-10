Pazartesi rekabeti! Dizi başlamadan reyting savaşları başladı

FATİH dizisinin uzun isminin Mehmed Bir Cihan Padişahı olduğu, dizinin pazartesi yayınlanacağı belli oldu. Dizinin pazartesi günleri yayınlanması reyting kaygısını da beraberinde getirdi.
REYTİNGLERDE ZORLANACAK
Show TV'de yeni başlayacak olan iddialı yapım 'Çukur'un yanı sıra, Star TV'de Söz de reytinglerde birinciliği kaptırmıyor. Hal böyle olunca da başrolünü Kenan İmirzalıoğlu'nun üstleneceği Fatih'in reytinglerde zorlanacağı düşünülüyor.
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