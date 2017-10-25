NTV Spor'a rakip geldi! Yeni kanal, bugün yayına başlıyor

beIN Sports'un bir süredir yayın hazırlıklarını yaptığı BS Haber, bugün resmi yayına geçiyor. Aylardır kapalı devre yayın hazırlığı yapılan ve 15 gündür test yayınına geçen BS Haber uydu üzerinde açık yayın da gerçekleştirecek.

bein Sports'un şifresiz kanalı beIN Sports Haber, Digitürk 83.Kanal kanalının yanı sıra Türksat'tan da spor severlere ulaşacak. BS Haber'de yarın bir de sürpriz var. Fenerbahçe- Anadolu Efes Euroleague maçı 20.45'ten itibaren şifresiz olarak ekrana getirilecek.

Frekans:

TURKSAT 4a: 12379 H 30000 SD/HD