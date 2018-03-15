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Nefes'in çilesi bitmiyor! Şimdi de Tahir'in annesinden dayak yedi

Çarşamba günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Sen anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Vedat'ın şiddetinden kaçan Nefes bu sefer de Tahir'in annesinden dayak yiyor

Nefes'in çilesi bitmiyor! Şimdi de Tahir'in annesinden dayak yedi

Çarşamba günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Sen anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Vedat'ın şiddetinden kaçan Nefes bu sefer de Tahir'in annesinden dayak yiyor

15 Mart 2018 Perşembe 09:42
Nefes'in çilesi bitmiyor! Şimdi de Tahir'in annesinden dayak yedi
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz dün yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Dizinin bitmesinin ardından yeni bölüm fragman yayınlandı.

TAHİR DELİYE DÖNÜYOR
Vedat'ın şiddetinden kaçmak için İstanbul'dan Karadeniz'e gelen Nefes, yine şiddetten kaçamıyor. Tahir'in annesi, Nefes'i saçından tutup dövüyor, Tahir deliye dönüyor.

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KaradenizMolaMagazinSen Anlat KaradenizNefesTahir
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