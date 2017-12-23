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Merve Serhan'ı fena yakalıyor! Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 10.yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı. 26 Aralık 2017 Salı günü ekrana gelecek olan Ufak Tefek Cinayetler 10.yeni bölümde Merve Serhan'dan şüphelenmeye başlayacak. Ufak Tefek Cinayetler 10.yeni bölümde neler olacak?

Merve Serhan'ı fena yakalıyor! Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm fragmanı

Ufak Tefek Cinayetler 10.yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı. 26 Aralık 2017 Salı günü ekrana gelecek olan Ufak Tefek Cinayetler 10.yeni bölümde Merve Serhan'dan şüphelenmeye başlayacak. Ufak Tefek Cinayetler 10.yeni bölümde neler olacak?

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:42
Merve Serhan'ı fena yakalıyor! Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm fragmanı
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STAR Tv'nin salı günleri ilgiyle izlenen ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı tahtından eden Ufak Tefek Cinayetler 10.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Merve'nin Serhan'dan şüphelenmesi diziye damga vururken yeni bölüm heyecanlı şimdiden başladı.
Hem senaryosuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Ufak Tefek Cinayetler 10.yeni bölümde heyecan eksik olmuyor.
Edip tekrar eski konuları açınca Merve ve Pelin ne yapacağını şaşırıyor. 1986 yılında lisede yaşanan olaylara dönen dörtlü heyecan yaşatacak.
Serhan ve Taylan'ın bunu öğrenmesi evliliklerin bitmesine neden olacağını bilen Merve Pelin yeni plan yapıyor. Edip'i yakalayan Merve kilit soruyu soruyor. Aynı zamanda Serhan'dan şüphelenen Merve harekete geçiyor ve eşini takip etmeye çalışıyor.
Serhan ve Oya'nın yakınlaştığı sırada ise bir kapı açılıyor. Peki Merve, Serhan ve Oya arasında yaşananları öğrenebilecek mi?
Ufak Tefek Cinayetler 10. bölüm 2. fragman için tıklayın...
UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM NELER OLDU? 
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin geçen haftaki bölümünde işler giderek kızışacak ve Oya, Edip ve Serhan arasında savruldu. Bununla birlikte ekranlara taşınacak 9. bölümde Edip ile Oya sevgililik oyunu oynadılar ve bu durum Serhan'ı iyiden iyiye gerginleştirdi. Öyle ki Oya'yı bir kenara çekip artık bu oyuna bir son vermesini istedi fakat Oya cephesinden onun bu neden ilgilendirdiğini sormasıyla sahne farklı bir boyuta taşındı. Artık oyunu Merve değil Edip oynayacak!

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Anahtar Kelimeler:
Ufak Tefek Cinayetler
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