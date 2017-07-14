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Kalp atışında rekabet artıyor

Show TV dizisi Kalp Atışı’nın 3. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı

Kalp atışında rekabet artıyor

Show TV dizisi Kalp Atışı’nın 3. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı

14 Temmuz 2017 Cuma 10:24
Kalp atışında rekabet artıyor
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EYLÜL ve Oğuz arasındaki rekabetin giderek arttığı; Ali Asaf’ın “bana bir gün evet diyene kadar direneceğim, ölmek yok” diyerek Eylül’den vazgeçmeyeceğinin sinyallerini verdiği tanıtım izleyenlerde heyecan yarattı. Her Cuma ekrana gelen Kalp Atışı’nın üçüncü bölümünde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.
“Kalp Atışı”nın Cuma günü ekrana gelecek 3. bölümünde; Eylül ve Ali Asaf arasındaki karşı konulamaz çekim, onları izleyen Oğuz ve Selim’in canını sıkmaktadır. Oğuz’un bu tedirginliğini fark eden Bahar, Eylül ve Ali Asaf’ın arasını bozmak için bu sefer de bu kozu oynamayı dener. Eylül’ün acilden kaçan bir hastaya, soğukkanlılıkla gerçekleştirdiği sıradışı müdahale hastanede büyük yankı uyandırır. Ali Asaf’ın yıllar önce Eylül’ü kaybetme pişmanlığıyla, eline geçen her fırsatta kendisine destek çıkması, ikili arasında gerginliğe sebep olur. Mucizevi hayata tutunmaların yaşandığı hastanede, Sinan’ın kirli oyunlarından habersiz, büyükannesinin ameliyat raporlarına ulaşan Eylül’e, gerçeği bulması için Ali Asaf’ın yardımı gerekmektedir. Üstelik sadece bunun için değil, hayatta kalabilmesi için de. Hastalarına mucizeler yaratan Eylül ve Ali Asaf’ın, bu sefer de kendi sevdiklerini gözlerinin önünde kaybetmemek için mucizeye ihtiyaçları vardır.

Yapımcılığını Mf Yapım’ın üstlendiği, Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.
Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 14 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de.

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Kalp Atışı3.bölümEylülOğuz
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