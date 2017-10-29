Kalp Atışı'nda kullanılan oyuncak bebek olay oldu

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kalp Atışı dizisi yine eleştirilere konu oldu. Daha önce asker- doktor sahnesi ile eleştirilen dizi bu sefer de oyuncak bebek ile eleştirilerin hedefi oldu.
OYUNCAK BEBEĞİ DAKİKALARCA İZLETTİLER
Dizide oyuncak bebeği kucaklarına alıp dakikalarca sevdiler, konuştular. Kullanılan oyuncak bebek dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.
DAHA ÖNCE ASKER- DOKTOR SAHNESİ İLE ELEŞTİRİLMİŞTİ
Daha önce de Kalp Atışı dizisinde doktorun, askere yumruk atması izleyici tarafından eleştirilmişti. Dizi ekibi konu ile ilgili özür dilemişti.
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