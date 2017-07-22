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Kalp Atışı dizisinde kıskançlık krizi

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 5. bölüm tanıtımı yayınlandı. Mehmet’in Selim’in karşısına geçip; Eylül’e karşı duyguları olduğunu iddia ettiği, Bahar’ın “Ali hocayı ilk önce ben gördüm, ben öptüm ve ben evleneceğim” diyerek kıskançlık krizine girdiği tanıtımda Ali Asaf’ın kendisinden kaçan Eylül’le asansörde yakınlaştığı sahneler büyük ilgi uyandırdı

Kalp Atışı dizisinde kıskançlık krizi

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 5. bölüm tanıtımı yayınlandı. Mehmet’in Selim’in karşısına geçip; Eylül’e karşı duyguları olduğunu iddia ettiği, Bahar’ın “Ali hocayı ilk önce ben gördüm, ben öptüm ve ben evleneceğim” diyerek kıskançlık krizine girdiği tanıtımda Ali Asaf’ın kendisinden kaçan Eylül’le asansörde yakınlaştığı sahneler büyük ilgi uyandırdı

22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:23
Kalp Atışı dizisinde kıskançlık krizi
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KALP Atışı’nın dün akşam ekrana gelen dördüncü bölümünde, hastanede yaşanan tehlikeli gecede Eylül’ü yerde kanlı bir şekilde görünce panikleyen Ali Asaf, Eylül’ü koruyamadığı gerekçesiyle Oğuz’u suçladı.


ylül, 10 yıldır ulaşamadığı Mehmet’i hastanede karşısında görünce gözlerine inanamadı ve ona hesap sordu. Aynı zamana denk gelen ve hastane için geleneksel sayılan “hamsi akını” Karadenizli iki aile arasında yaşanan hem çatışmayı, hem de büyük aşkı gözler önüne serdi.
Eylül’e olan duygularından emin olan Ali Asaf, Selim’e; Eylül’den vazgeçmeyeceğini söyledi. Bahar tarafında ise işler iyi gitmedi; acile gelen hastayı kurtaramadığını gören babası onu başarısızlıkla suçladı. Bunun üzerine hastanenin ortağı olan dedesi, hastanenin kar amaçlı planı için son kozu olarak Bahar’ın Ali Asaf’la evlenmesini istedi.
Ciddi bir ameliyatı daha başarıyla tamamlayan Ali Asaf, Eylül’ün kalbini bir kez daha fethetti. Unutulmaz “Dance me to the end of love “ şarkısı eşliğinde Ali Asaf’la Eylül’ün büyük bir tutkuyla yağmur altında dans ettiği romantik final sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın yaptığıKalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kalp Atışı
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