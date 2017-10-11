İvana Sert zengin ve şımarık kadını oynayacak

İVANA Sert başrolünü Peker Açıkalın ile paylaşacağı ‘Karımı Gördünüz mü?’ adlı filmde sosyetik, zengin, şımarık, seksi kadın ‘Süreyya’yı oynayacak.

İvana Sert “Rolüm kolay. Fazla gözlem yapmama gerek yok. Çevremde böyle kadınlar var. Birkaçını aklıma getirdiğimde karakteri kafamda oturttum. Peker ise bana oyunculuk teknikleri konusunda yardım oluyor” dedi.

'OĞLUMU ŞOVUNDAN UZAK TUT''

İvana Sert ile boşandığı eşi Yurdal Sert arasında sular durulmuyor. İvana Sert, sevgilisi Can Çelebi ile art arda tatile çıkınca eski eşi Yurdal Sert, “Oğlumuz Kayon Ateş’i ihmal ediyorsun. Ona annelik yap, yoksa velayetini almak için mahkemeye giderim” uyarısını yapmıştı.

İvana Sert geçen pazar İzmir'de bir defileye çıktı. Oğlu Kayon Ateş de onunla podyumdaydı. Oğlunun fotoğraflarını gören Yurdal Sert, “Oğlumuzu şovlarından uzak tut, onu bu tip yerlerde görmek istemiyorum” diyerek eski eşini bir kez daha uyarmış. “Allahın hakkı üçtür” derler ya, hayırlısı...