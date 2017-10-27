Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107457
ALTIN
155.914
DOLAR
3.8210
STERLİN
4.9954
EURO
4.4444
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden korunuyor!
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden...
27 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Ekim 2017 Yeni Alanya...
27 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
27 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

İlk bölümü öve öve bitirilemeyen dizi, ikinci bölümde çuvalladı

Geçen hafta ilk bölümüyle çok konuşulan Yüz Yüze dizisi bu hafta reytingde dibi gördü. Öve öve bitirilemeyen Sinem Kobal bile diziyi kurtaramadı

İlk bölümü öve öve bitirilemeyen dizi, ikinci bölümde çuvalladı

Geçen hafta ilk bölümüyle çok konuşulan Yüz Yüze dizisi bu hafta reytingde dibi gördü. Öve öve bitirilemeyen Sinem Kobal bile diziyi kurtaramadı

27 Ekim 2017 Cuma 12:04
İlk bölümü öve öve bitirilemeyen dizi, ikinci bölümde çuvalladı
banner404

SHOW TV'de geçen hafta ilk bölümüyle ekranlara gelen Yüz Yüze dizisi büyük umutlarla başlamıştı. Dizi bu hafta 22. olunca erken final sinyalleri de gelmeye başladı.

DİZİYİ SİNEM BİLE KURTARAMADI

Başrolünde  Sinem Kobal ve  Birkan Sokullu'nun oynadığı dizi ilk başladığında sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Herkes, dizinin çok iyi reyting yapacağını düşünse de ikinci hafta durum böyle olmadı. Birinci sırada ATV ekranlarında yayınlanan  Kanatsız Kuşlar yer alırken ikinci Fox TV'deki Bizim Hikaye dizisi oldu. Yüz Yüze dizisi ise 22. oldu.

İşte reyting sıralaması:

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sinem KobalMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Rakibi olacak" denilen diziyi reytinglerde hüsrana uğrattı
"Rakibi olacak" denilen diziyi reytinglerde hüsrana uğrattı
NTV Spor'a rakip geldi! Yeni kanal, bugün yayına başlıyor
NTV Spor'a rakip geldi! Yeni kanal, bugün yayına başlıyor
23 Ekim Pazartesi reyting sonuçları: Söz mü, Çukur mu?
23 Ekim Pazartesi reyting sonuçları: Söz mü, Çukur mu?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim