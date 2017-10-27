İlk bölümü öve öve bitirilemeyen dizi, ikinci bölümde çuvalladı

SHOW TV'de geçen hafta ilk bölümüyle ekranlara gelen Yüz Yüze dizisi büyük umutlarla başlamıştı. Dizi bu hafta 22. olunca erken final sinyalleri de gelmeye başladı.

DİZİYİ SİNEM BİLE KURTARAMADI

Başrolünde Sinem Kobal ve Birkan Sokullu'nun oynadığı dizi ilk başladığında sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Herkes, dizinin çok iyi reyting yapacağını düşünse de ikinci hafta durum böyle olmadı. Birinci sırada ATV ekranlarında yayınlanan Kanatsız Kuşlar yer alırken ikinci Fox TV'deki Bizim Hikaye dizisi oldu. Yüz Yüze dizisi ise 22. oldu.

İşte reyting sıralaması: