Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107716
ALTIN
152.604
DOLAR
3.7117
STERLİN
4.8948
EURO
4.3662
Aşırı tuz diyalize götürüyor
Aşırı tuz diyalize götürüyor
Telefonu uykuya tercih ediyorlar
Telefonu uykuya tercih ediyorlar
23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
23 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

İddialı dizinin ilk bölümüne damga vuran sahne!

İlk bölümüyle izleyiciye büyük bir heyecan yaratan Çukur dizisinde, Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in ateşli öpüşme sahnesi geceye damga vurdu

İddialı dizinin ilk bölümüne damga vuran sahne!

İlk bölümüyle izleyiciye büyük bir heyecan yaratan Çukur dizisinde, Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in ateşli öpüşme sahnesi geceye damga vurdu

24 Ekim 2017 Salı 10:35
İddialı dizinin ilk bölümüne damga vuran sahne!
banner404

SHOW TV ekranlarında dün geceye başlayan Çukur dizisi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı. Yamaç karakterini canlandıran  Aras Bulut İynemli ile Sena karakterine hayat veren Dilan  Çiçek Deniz'in ateşli öpüşme sahnesi diziye damga vurdu.

İZLEYİCİ UZUN ZAMANDIR BÖYLESİNİ İZLEMEMİŞTİ

Ekranlar, uzun zamandır böylesine ateşli bir sahne görememişti. İzleyici "En son böylesini Aşk-ı Memnu'da Bihter'le Behlül 'de gördük." demeden edemedi.

TAM NOT ALDI

Dizi daha başlamadan herkeste büyük bir merak uyandırmıştı. Dün ilk bölümü yayınlanan Çukur dizisi sosyal medyadan pek çok övgü aldı. Çukur, reyting savaşlarından kısa sürede sıyrılmayı da başardı.

İşte dizi ile ilgili sosyal medyadan yapılan yorumlar:

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
çukurÇUKUR DİZİSAras Bulut İynemliDilan çiçek DenizAteşli öpüşme Sahnesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Reytingleri uçuracak programın yayın tarihi belli oldu
Reytingleri uçuracak programın yayın tarihi belli oldu
Sezonun iddialı dizisi, ilk bölümde resmen çakıldı
Sezonun iddialı dizisi, ilk bölümde resmen çakıldı
Acun, reytingi tutmayan programın fişini anında çekti
Acun, reytingi tutmayan programın fişini anında çekti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim