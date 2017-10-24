İddialı dizinin ilk bölümüne damga vuran sahne!

SHOW TV ekranlarında dün geceye başlayan Çukur dizisi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başardı. Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli ile Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in ateşli öpüşme sahnesi diziye damga vurdu.

İZLEYİCİ UZUN ZAMANDIR BÖYLESİNİ İZLEMEMİŞTİ

Ekranlar, uzun zamandır böylesine ateşli bir sahne görememişti. İzleyici "En son böylesini Aşk-ı Memnu'da Bihter'le Behlül 'de gördük." demeden edemedi.

TAM NOT ALDI

Dizi daha başlamadan herkeste büyük bir merak uyandırmıştı. Dün ilk bölümü yayınlanan Çukur dizisi sosyal medyadan pek çok övgü aldı. Çukur, reyting savaşlarından kısa sürede sıyrılmayı da başardı.

İşte dizi ile ilgili sosyal medyadan yapılan yorumlar: