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Hüsnü Komiser, meslek hayatının en zor sınavını verdi

Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser, meslek hayatının en zor sınavını veriyor

Hüsnü Komiser, meslek hayatının en zor sınavını verdi

Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser, meslek hayatının en zor sınavını veriyor

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:40
Hüsnü Komiser, meslek hayatının en zor sınavını verdi
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TÜRK televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

EVLİLİK KRİZİ BÜYÜYOR

Yeniden evlenmeyi kafasına koyan Hüsnü, kendisine karşı gelen oğlu Tekin'le ters düşüyor. Oğlunun evi terk etmesinin ardından ne yapacağını şaşıran Hüsnü, büyük bir çıkmazın içine girer.

TEKİN'E KELEPÇEYİ VURDURDU

Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen Hüsnü, oğlunu bir çanta dolusu para ile yakalar. Yanındaki memurlara "Vurun kelepçeyi" diyen Hüsnü, meslek hayatının en zor kararını verdi.

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Arka SokaklarMagazin
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