Hüsnü Çoban, ölen karısı Suat'ın yasını 8 bölüm tutabildi

KANAL D ekranlarında 11 yıldır yayınlanan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fotoğrafşarı yayınlandı. Geçen sezon karısı Suat'ı kaybeden Hüsnü komiser, yeni aşkını buldu.
KARISI ÖLÜNDE KENDİNİ KAYBETMİŞTİ
Suat'ın ölüm sahnesi geçen sezon hem Arka Sokaklar izleyicisini hem de Hüsnü'yü çok ağlatmıştı. Hüsnü'nün yeni sezonda yeni aşkı bulması uzun sürmedi.
GONCA KOMİSER İLE HÜSNÜ KOMİSER YAKINLAŞACAK
Olaylar yeni bölümde şöyle gelişiyor: Nazike ve Ayla, Baş Komiser Gonca'yı Hüsnü'yle tanıştırmaya karar veriyolar ve ikilinin tanışma süreci de başlıyor.
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