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Hüsnü Çoban, ölen karısı Suat'ın yasını 8 bölüm tutabildi

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da geçen sezonun sonunda Hüsnü Komiser karısını kaybedince gözyaşlarına boğulmuştu. Hüsnü, yeni sezonda yeni aşkını buldu

Hüsnü Çoban, ölen karısı Suat'ın yasını 8 bölüm tutabildi

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da geçen sezonun sonunda Hüsnü Komiser karısını kaybedince gözyaşlarına boğulmuştu. Hüsnü, yeni sezonda yeni aşkını buldu

08 Kasım 2017 Çarşamba 16:08
Hüsnü Çoban, ölen karısı Suat'ın yasını 8 bölüm tutabildi
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KANAL D ekranlarında 11 yıldır yayınlanan  Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fotoğrafşarı yayınlandı. Geçen sezon karısı Suat'ı kaybeden Hüsnü komiser, yeni aşkını buldu.

KARISI ÖLÜNDE KENDİNİ KAYBETMİŞTİ

Suat'ın ölüm sahnesi geçen sezon hem  Arka Sokaklar izleyicisini hem de Hüsnü'yü çok ağlatmıştı. Hüsnü'nün yeni sezonda yeni aşkı bulması uzun sürmedi.

GONCA KOMİSER İLE HÜSNÜ KOMİSER YAKINLAŞACAK

Olaylar yeni bölümde şöyle gelişiyor: Nazike ve Ayla, Baş Komiser Gonca'yı Hüsnü'yle tanıştırmaya karar veriyolar ve ikilinin tanışma süreci de başlıyor.

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