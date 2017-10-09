Fişini çektiler! Sezonun iddialı dizisi final yapıyor

STAR Tv'da yaz dizisi olarak başlayan ve çok sevildiği için yeni sezonda kalması düşünülen Ateşböceği final kararı aldı. Dizi 3 bölüm sonra veda edecek.

GÜN DEĞİŞİKLİĞİ FAYDA ETMEDİ

Başrollerini Nilay Deniz ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı Ateşböceği dizisi yaz döneminde başladığında çok sevilmişti. Ancak dizi daha fazla tutunamayınca perşembe gününden pazar gününe alındı. Gün değişikliği de fayda etmeyince dizi final kararı aldı.

Yaz döneminde sevilen dizi, zamanla popülerliğini yitirdi;