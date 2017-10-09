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Fişini çektiler! Sezonun iddialı dizisi final yapıyor

Star TV'de yayınlanan Ateşböceği dizisinin önce günü değişti, daha sonra beklenen reyting elde edilemeyince dizi final kararı aldı

Fişini çektiler! Sezonun iddialı dizisi final yapıyor

Star TV'de yayınlanan Ateşböceği dizisinin önce günü değişti, daha sonra beklenen reyting elde edilemeyince dizi final kararı aldı

09 Ekim 2017 Pazartesi 17:45
Fişini çektiler! Sezonun iddialı dizisi final yapıyor
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STAR Tv'da yaz dizisi olarak başlayan ve çok sevildiği için yeni sezonda kalması düşünülen Ateşböceği final kararı aldı. Dizi 3 bölüm sonra veda edecek.

GÜN DEĞİŞİKLİĞİ FAYDA ETMEDİ

Başrollerini Nilay Deniz ve  Seçkin Özdemir'in paylaştığı Ateşböceği dizisi yaz döneminde başladığında çok sevilmişti. Ancak dizi daha fazla tutunamayınca perşembe gününden pazar gününe alındı. Gün değişikliği de fayda etmeyince dizi final kararı aldı.

Yaz döneminde sevilen dizi, zamanla popülerliğini yitirdi; 

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Anahtar Kelimeler:
Ateşböceği
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