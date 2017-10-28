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Fi yeni sezon Çi oldu yayın günü değişti!

TÜRKİYE'de bir ilk olan Fi yeni sezon başlama tarihi belli oldu. Yeni sezon Puhu Tv'den yayınlanma 9 Kasım tarihinde başlayacak. Fi 2.sezon fragmanın yayınlanmasının ardından yayın günü değişti

Fi yeni sezon Çi oldu yayın günü değişti!

TÜRKİYE'de bir ilk olan Fi yeni sezon başlama tarihi belli oldu. Yeni sezon Puhu Tv'den yayınlanma 9 Kasım tarihinde başlayacak. Fi 2.sezon fragmanın yayınlanmasının ardından yayın günü değişti

28 Ekim 2017 Cumartesi 15:34
Fi yeni sezon Çi oldu yayın günü değişti!
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BAŞROLLERİNİ Serenay Sarıkaya ile Ozan Güven'in paylaştığı Fi ikinci sezon Çi fragmanı yayınlandı. Herkesin heyecanla beklediği Fi ikinci sezon artık perşembe günleri izlenecek.
Haziran ayında yayınlanan 12. bölümüyle sezon finali yapan Fi’nin yeni sezon tarihini Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından duyurdu. Tüm ekiple çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Serenay Sarıkaya, yeni sezonun 9 Kasım’da başlayacağını açıkladı.
Fİ'NİN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ
Cuma günleri Puhu Tv'den yayınlanan Fi artık perşembe günleri ekranda olacak. 9 Kasım tarihinde başlayacak olan Fi perşembe günününe denk geliyor. Fi yeni sezon Çi'de herkes merakla neler olacağını bekleyecek.

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