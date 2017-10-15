Fi dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak? Serenay Sarıkaya ayrılıyor mu?

Fİ dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak diye merak eden birçok dizisever konuyla alakalı araştırmalarına devam ediyor. Yayın hayatına internet dizisi olarak başlayan Fi, yeni sezonda Show TV ekranlarında yer alacak. Konuyla ilgili Vatan Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Show TV Genel Yayın Yönetmeni Suavi Doğan, dizinin ne zaman başlayacağıyla ilgili açıklamalara yer verdi. Peki, Fi dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Serenay Sarıkaya ayrılıyor mu?

Fİ YENİ SEZONA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayın hayatına internet dizisi olarak başlayan Fi, yeni sezonda Show TV ekranlarında yer alacak. Konuyla ilgili Vatan Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Show TV Genel Yayın Yönetmeni Suavi Doğan, dizinin ne zaman başlayacağıyla ilgili şu ifadelere yer verdi;

"Sen kanal yöneticisi olsan ve böyle kalitede bir dizi olsa almaz mıydın? Her şeyden öte kanalın marka değerine müthiş katkı sağlayacak bir iş. Açıkçası reytinglerinin de iyi olacağına inanıyorum. Mart'tan itibaren yayın hakları bizde olacak. Mart - Haziran arası diziyi yayınlayacağız. Dizi 60 dakika olduğu için, 26 bölümü her hafta iki bölümü birleştirerek ekrana getireceğiz. Sonuçta 13 haftada bitecek. Dizi devam ederse onları da satın alırız. Bu işin sektöre en önemli katkısı ise sözleşmesi oldu. Televizyonculuk açısından ilk defa denenen bir sistem bu. Sözleşmesi çok uzun sürdü. Aklımıza gelmeyen maddeler çıktı. Şimdi bu sözleşme bundan sonra yapılacak işler için örnek teşkil edecek."

SERENAY SARIKAYA AYRILIYOR MU?

Öte yandan dizinin baş karakteri Duru’yu canlandıran Serenay Sarıkaya, kadrodan ayrılacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Bir mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serenay Sarıkaya, Fi'nin kadrosundan ayrılacağı yönündeki haberler için ''Kesinlikle yalan, öyle bir durum söz konusu değil'' ifadelerini kullandı