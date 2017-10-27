Ekranların en unutulmaz dizisi Ezel, unutulmayan çifti Bihter ve Behlül oldu...

Araştırma kapsamında katılımcılara “Unutamadığınız dizi hangisi?” diye soruldu ve izleyiciler tarafından en unutulmayan dizi, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Haluk Bilginer, Tuncel Kurtiz ve Barış Falay gibi yıldızların oynadığı Ezel oldu.

Süper Baba, Bizimkiler ve İkinci Bahar da unutulmadı

Katılımcıların yüzde 17’si “Unutamadığınız dizi hangisi?” hangisi sorusuna Ezel cevabını verirken, başarılı diziyi yüzde 13’lük oranlarla Bizimkiler, Muhteşem Yüzyıl ve Aşk-ı Memnu takip etti. Unutulmayan diğer diziler ise yüzde 11’le Süper Baba, yüzde 8 ile İkinci Bahar ve yüzde 7 ile Asmalı Konak oldu.

En unutulmaz çift, ‘Kıvanç Tatlıtuğ – Beren Saat’

Araştırma çerçevesinde katılımcılara “Sizce Türk dizilerinin en unutulmaz çifti hangisidir?” diye sorulduğunda, katılımcıların yüzde 21’i “Kıvanç Tatlıtuğ – Beren Saat” yanıtını verdi. İzleyicilerin unutamadığı çiftler içinde öne çıkan diğer isimler ise yüzde 20 ile Şener Şen – Türkan Şoray, yüzde 15 ile Kenan İmirzalıoğlu – Cansu Dere ve yüzde 13 ile Perran Kutman – Şevket Altuğ takip ediyor.