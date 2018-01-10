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Çukur'daki hata, dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı

Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur'daki hatayı dikkatlı izleyici anında yakaladı. Vartolu'nun belinde unutulan mikrofon detayı kameraya yakalandı

Çukur'daki hata, dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı

Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur'daki hatayı dikkatlı izleyici anında yakaladı. Vartolu'nun belinde unutulan mikrofon detayı kameraya yakalandı

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:14
Çukur'daki hata, dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı
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SHOW TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur, sosyal medyanın diline düştü. Dizideki hatayı dikkatli izleyici hemen yakaladı.

MİKROFON UNUTULDU

Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu karakteri beline silahı koyarken epeyce zorlandı. Çünkü Vartolu'nun belinde aynı zamanda mikrofonda vardı. Mikrofon kameraya yansıyınca dizinin takipçileri hatayı hemen sosyal medyada konu etti.

İşte o hata:

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Anahtar Kelimeler:
çukur DizisiShow TVVartolu
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